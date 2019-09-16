2019/09/16 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهامي_الميرغني السدود علي نهر النيل بين العلم والحقيقة والأكاذيبإلهامي الميرغنييمثل نهر النيل شريان الحياة الرئيسي الأمر الذي دفع هيردوت ليقول أن مصر هبة النيل.وعلي مدي الاف السنين كان ضبط مياه النيل والسيطرة علي تحركاته هي وظيفة الحكم والإدارة منذ العصر الفرعوني وحتي الآن.تجلت عبقرية الدكتور جمال حمدان عندما كتب في ستينيات القرن الماضي في كتابه شخصية مصر واصفًا الدور المصري في أفريقيا بالقول بأنّ ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إلهامي الميرغني - السدود علي نهر النيل بين العلم والحقيقة والأكاذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إلهامي الميرغني - السدود علي نهر النيل بين العلم والحقيقة والأكاذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).