2019/09/16 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - مغيبو كركوك .. تعددت الضحايا والمتهم واحد 2019/9/15) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 271nwgVqmlo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - مغيبو كركوك .. تعددت الضحايا والمتهم واحد 2019/9/15) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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