الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمّان يقيم أمسية وندوة حوارية للفنان التشكيلي العراقي عمار داوود

2019/09/16 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمّان يقيم أمسية وندوة حوارية للفنان التشكيلي العراقي عمار داووديسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمّان دعوتكم لحضور أمسية وندوة حوارية حول اشكاليات قراءة العمل الفنيللفنان التشكيلي العراقي المغترب عمار داوود.. بيت الثقافة والفنون - عمان -جبل الحسين شارع الرازي قرب التوليدو رقم الدار 20 .مساء يوم الخميس19 09 2019 الساعة السابعة والنصف ...والدعوة عامة للجميع.— مع ‏‎Amar Dawod‎‏.

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