ظريف: القبول بمقترحاتنا يمكن أن ينهي الكارثة باليمن

2019/09/16 | 04:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن أميركا ومن سماهم “زبائنها” عالقون في اليمن، موضحا أن إلقاء اللوم على

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