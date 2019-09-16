استقالة وزير الصحة تسلّط الأضواء على منظومة الفساد في العراق

2019/09/16 | 04:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة العراقي أحدث باستقالته من حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لأسباب تتعلّق بأداء دوره والقيام بواجبه، سابقة في منظومة الحكم القائمة

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