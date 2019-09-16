2019/09/16 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NMTLbORjsvw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل حقق وزير الصحة المستقيل البرنامج الحكومي للوزارة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل حقق وزير الصحة المستقيل البرنامج الحكومي للوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).