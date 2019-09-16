2019/09/16 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة "إس 400" تكتمل..وعلاقات تركيا بـ"الناتو" على المحك أعلنت وزارة الدفاع التركية، اكتمال تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، وسط مخاوف من تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن التي تبدي معارضة شديدة لهذه الصفقة العسكرية.ورجحت وزارة الدفاع أن يبدأ تشغيل منظومة الدفاع الصاروخية في أبريل 2020، فيما تقول الولايات المتحدة إن الصواريخ تتعارض مع منظومة الناتو وتشكل تهديدا لبرنامج طائرة "إف - 35" الشبح، الذي تقوده الولايات المتحدة.وفي إجراء عقابي، علقت واشنطن في وقت سابق، مشاركة تركيا في برنامج الطائرة "إف - 35" وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.من ناحيتها، تقول أنقرة إنها ساهمت في صناعة المقاتلة الأميركية، ودفعت نحو 1.4 مليار دولار من أجل شراء عدد من هذه المقاتلات التي كان يفترض أن تشكل العمود الفقري لسلاح الجو التركي خلال العقد المقبل.ويتيح القانون الذي جرى تبنيه في سنة 2017، للرئيس الأميركي أن يفرض خمس عقوبات من أصل 12 عقوبة، تتراوح بين حظر مبيعات التكنولوجيا المتقدمة والقيود المالية والدفاعية والمنع من دخول الولايات المتحدة.وبحسب تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، فإن إجمالي ما ستخسره تركيا، من جراء استبعادها من برنامج "إف 35"، بشكل كامل، سيصل إلى 9 مليارات دولار.وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هي التي قادت إلى هذا المأزق حين رفضت بيع منظومة الصواريخ باتريوت لتركيا، مما جعل الأتراك يقصدون موسكو.

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