2019/09/16 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TwOFezXWegs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن مطالب بتوزيع 7 اكياس من الطحين على الفقراء لهذا السبب شاهد كلام السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن مطالب بتوزيع 7 اكياس من الطحين على الفقراء لهذا السبب شاهد كلام السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).