نادين نسيب نجيم تنفصل عن زوجها

2019/09/16 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادين نسيب نجيم تنفصل عن زوجهابيروت- أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم خبر انفصالها عن زوجها، مؤكدة أخبارا انتشرت بهذا الخصوص في الفترة الماضية.وقالت على تويتر "القرار لم يكن سهلا والفراق صعب مهما كانت الأسباب".وأكدت النجمة اللبنانية على علاقة الاحترام التي تجمعها بزوجها السابق، وأوضحت أنهما اتخذا القرار منذ سنة واتفقا على تأجيل إعلانه.

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