2019/09/16 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجمات أرامكو..أوروبا تحذر من "تهديد حقيقي للأمن الإقليمي" حذر الاتحاد الأوروبي، من "تهديد حقيقي للأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط، بعد هجمات استهدفت، منشأتين نفطيتين بالسعودية، وهددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، في بيان، إن "هجوم السبت بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".وأضافت "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.وجاءت تصريحات موغيريني بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط لشركة أرامكو السعودية.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر إن "طهران تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية، في حين يتظاهر حسن روحاني وجواد ظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" في إشارة إلى الرئيس الإيراني ووزير خارجيتها.

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