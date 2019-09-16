انطلاق عمليات إرادة النصر الخامسة

2019/09/16 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.قال موفدنا، إن قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب ...

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