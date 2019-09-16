انطلاق عملية إرادة النصر الخامسة في الأنبار

2019/09/16 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أطلقت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية "إرادة النصر" الخامسة في مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

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