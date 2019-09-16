"العهد نيوز" تصبحكم بالخير والرضا وتمام النعم

2019/09/16 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال العقل بالفكر

وجمال اللسان بالصمت

وجمال الحال بالاستقامة

وجمال الكلام بالصدق..

صبحكم الله بالخير والسرور

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