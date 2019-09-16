انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

2019/09/16 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يوم الاثنين بعمليات إرادة "النصر الخامسة" التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

وذكر الحشد الشعبي في خبر نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، ان قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

وأضاف، أن العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

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