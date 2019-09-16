2019/09/16 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يبحث مع شركة أميركية ملف تطوير الطاقة في العراق بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع شركة "جي أي" الأميركية ملف تطوير الطاقة الكهربائية في العراق.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان أن "الحلبوسي استقبل، رئيس شركة جي أي الأميركية جون رايس، ورئيس فرعها في الشرق الأوسط جو انيس والوفد المرافق لهما".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث ملف التعاون والشراكة مع العراق في مجال الطاقة، والتزامات الشركة بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، فضلًا عن توفير طاقة جديدة وإنشاء محطات تعمل بالغاز المصاحب لضمان توفير الطاقة الكهربائية".وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "استعداد السلطة التشريعية لدعم الشركات الاستثمارية والخطط الحكومية وبما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وعجلة الإنتاج الصناعي والزراعي".ودعا رئيس مجلس النواب، "شركة جي أي إلى تقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، كبناء المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن الشراكة مع الشركات المحلية وفق المعايير القياسية المعتمدة وتشغيل الأيدي العاملة العراقية".من جهته قدَّم رئيس شركة "جي أي" الأميركية، "نبذة عن مشاريع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في عموم مناطق البلاد"، مؤكدا "رغبته في تعزيز التعاون والشراكة مع العراق".

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