2019/09/16 | 08:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب تسجيل المقال:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - صندوق العجائب: موانع الطعام عند اليهود 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويحظر طهي الطعام أو استهلاك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - صندوق العجائب: موانع الطعام عند اليهود 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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