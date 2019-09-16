سامي الذيب - صندوق العجائب: موانع الطعام عند اليهود 2

2019/09/16 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تسجيل المقال:

هذا هو الجزء الثاني من موانع الطعام عند اليهودخلط اللحم بالحليب------------يحظر خلط اللحم (ومشتقاته) والحليب (ومشتقاته مثل الجبن والزبدة) بسبب الآية المتكررة ثلاث مرات: “لا تطبخ الجدي بلبن أمه” ( خروج 23: 19 و 34: 26 ، تثنية 14: 21).



ويحظر طهي الطعام أو استهلاك......

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