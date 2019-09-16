انطلاق المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر

2019/09/16 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الاثنين، المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر

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