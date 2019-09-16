ترامب يهدد بالرد على من قصف المنشآت النفطية السعودية

2019/09/16 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تعرف من يقف وراء الهجمات على شركة أرامكو النفطية السعودية، وهي مستعدة للرد على ذلك.

وغرّد ترامب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس" قائلاً "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم.



لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".

وأضاف "وأضاف ترامب على موقع "تويتر"، "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

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