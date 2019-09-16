أسعار النفط تقفز 15% بعد قصف شركة أرامكو السعودية

2019/09/16 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن أسعار النفط قفزت بنحو 15% بعد الهجمات التي استهدفت أمس الأول السبت، شركة أرامكو النفطية السعودية.

وذكرت الوكالة أن الأسعار صعدت ما يربو على 15% عند فتح الأسواق يوم أمس الأحد بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية أثرت على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.

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