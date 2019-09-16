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شاهد بالفيديو.. هل أستطاع الوزير المستقيل توفير الادوية في الوزارة


شاهد بالفيديو.. هل أستطاع الوزير المستقيل توفير الادوية في الوزارة
2019/09/16 | 08:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7YQC4VhxeJc

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