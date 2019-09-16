2019/09/16 | 08:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أستطاع الوزير المستقيل توفير الادوية في الوزارة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7YQC4VhxeJc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أستطاع الوزير المستقيل توفير الادوية في الوزارة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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