2019/09/16 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عن انطلاق عمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية “إرادة النصر 5” شمالي كربلاء وجنوبي الأنبار وكالة خطوة برس.

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