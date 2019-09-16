2019/09/16 | 08:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين يجري بانسيابية وإقبال واسع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين يجري بانسيابية وإقبال واسع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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