2019/09/16 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين يجري بانسيابية وإقبال واسع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين : التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين يجري بانسيابية وإقبال واسع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).