المنافذ الحدودية: اعادة إرسالية مسحوق الغسيل في منفذ الشيب

2019/09/16 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الاثنين، إرسالية مادة مسحوق الغسيل إلى الجانب الإيراني في منفذ الشيب الحدودي.

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