نسرين عامر - ‎رغيد الططري أقدم سجين سياسي في العالم بالسجون السورية بلا محاكمة،،ضحية قيم حقوق الإنسان

2019/09/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نسرين_عامر انطلقت يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 حملة عن أقدم سجين سياسي في العالم بالسجون السورية التي تنظمها عائلته وأصدقائه والنشطاء الحقوقيين في كل العالم مع اقتراب الذكرى 38 على اعتقاله التعسفي الذي يصادف 24-11-1981م وذلك إيماناً منهم بعدم الاستباحة بآدمية البشر دون مبرر ووجه حق بشكل تعسفي من خلال الممارسات التي ترتقي لجرائم انسانية توصم بالوحشية النرجسية المتلذذة بالتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع الأقوا......

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