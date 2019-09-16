محمد حسين يونس - اللي تعوزة العشة ... يحرم علي القصر

2019/09/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس في بلدنا خلال زمن عمرى شهدت أربع مراحل أساسية مر بها سوق العقارات الاولي :- عندما كان الريف متخلفا فقيرا ..غير صحيا ..و قد نقول غير أدميا ..يعيش فيه الفلاح و دوابه في نفس المكان بمنازل عشوائية الطابع مبنية بالطين ينتج كل إحتياجاته بنفسه من عيش و جبن و لبن ..و خضروات ..و بيض و دواجن ..و بجوارها قصر الإقطاعي تفصله عن مساكن الأقنان أسوار عالية ..و نقلة نوعية في الحياة ..ثم أهل المد......

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