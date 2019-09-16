2019/09/16 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس في بلدنا خلال زمن عمرى شهدت أربع مراحل أساسية مر بها سوق العقارات الاولي :- عندما كان الريف متخلفا فقيرا ..
غير صحيا ..
و قد نقول غير أدميا ..
يعيش فيه الفلاح و دوابه في نفس المكان بمنازل عشوائية الطابع مبنية بالطين ينتج كل إحتياجاته بنفسه من عيش و جبن و لبن ..
و خضروات ..و بيض و دواجن ..
و بجوارها قصر الإقطاعي تفصله عن مساكن الأقنان أسوار عالية ..
و نقلة نوعية في الحياة ..ثم أهل المد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - اللي تعوزة العشة ... يحرم علي القصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غير صحيا ..
و قد نقول غير أدميا ..
يعيش فيه الفلاح و دوابه في نفس المكان بمنازل عشوائية الطابع مبنية بالطين ينتج كل إحتياجاته بنفسه من عيش و جبن و لبن ..
و خضروات ..و بيض و دواجن ..
و بجوارها قصر الإقطاعي تفصله عن مساكن الأقنان أسوار عالية ..
و نقلة نوعية في الحياة ..ثم أهل المد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - اللي تعوزة العشة ... يحرم علي القصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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