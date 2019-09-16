2019/09/16 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fP2UnwQoa-k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرب انجاز 300 مشروع خدمي في المناطق المتضررة من الارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرب انجاز 300 مشروع خدمي في المناطق المتضررة من الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).