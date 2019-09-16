2019/09/16 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أهالي 7 قرى في ديالى يتظاهرون لإيجاد حلول تحسبا لفيضان بحيرة حمري

اخبار مباشرة

أهالي 7 قرى في ديالى يتظاهرون لإيجاد حلول تحسبا لفيضان بحيرة حمرين مجددا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي 7 قرى في ديالى يتظاهرون لإيجاد حلول تحسبا لفيضان بحيرة حمرين مجددا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي 7 قرى في ديالى يتظاهرون لإيجاد حلول تحسبا لفيضان بحيرة حمرين مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).