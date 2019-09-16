مقتل جنديين وإصابة ضابط في الجيش اليمني بتفجير وهجوم مسلح

2019/09/16 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإضابة ضابة في الجيش اليمني، بانفجار عبوة ناسفة في محافظتي شبوة وعدن جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية، قوله إن مجهولين فجروا مساء أمس الأحد، عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية تابعة لقوات الأمن الخاصة على مدخل مدينة عتق عاصمة المحافظة، قادمة من مديرية بيحان شمال غربي شبوة.

وبين أن الكمين أدى إلى مقتل المساعد أول ناصر سالم الفلاحي الحارثي، وإصابة النقيب عبد الرحمن قطنان الحارثي.

في سياق آخر، سقط جندي قتيلاً برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحين هاجموا حاجز تفتيش أمني قرب جولة الرحاب في منطقة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن، ما أسفر عن مقتل جندي.

ويوم السبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نقل عربات بي تي آر ومدرعات وعشرات الجنود من محافظة مارب شمال شرقي اليمن، إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق عاصمة محافظة أبين، وذلك عبر محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأضاف أن التعزيزات هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة من وصول دبابات ومدرعات إلى مدينة شقرة ومواقع في العرقوب بمديرية خنفر، قادمة من محافظة شبوة.

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