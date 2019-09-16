2019/09/16 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الاثنين عن المناطق المستهدفة من عملية ارادة النصر في المرحلة الخامسة والقوات المشاركة فيها.وذكر بيان للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبعد ان حققت المرحلة الرابعة من عمليه إرادة النصر أهدافها المرسومة بدقه ونجاح انطلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي القوات المشاركة في “ارادة النصر” الخامسة؟ وكالة خطوة برس.

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