بقطعات مشتركة من الحشد والجيش والشرطة.. انطلاق عملية

2019/09/16 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية اليوم الاثنين، أنها انطلقت بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.

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