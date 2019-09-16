2019/09/16 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد منتخب الناشئين لكرة القدم أمس الأحد الى العاصمة القيرغيزستانية بيشكيك قادماً من مدينة أسطنبول التركية للمشاركة في التصفيات التمهيدية المؤهلة الى بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً والتي ستقام للفترة من الثامن عشر ولغاية الثاني والعشرين من شهر أيلول الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يصل قيرغيزستان تحضيرا للقاء الامارات في تصفيات اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يصل قيرغيزستان تحضيرا للقاء الامارات في تصفيات اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).