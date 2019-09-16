البضاعة الناعمة خطرٌ يهدد المجتمع ! ..

2019/09/16 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذر منظمات انسانية محلية ودولية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر و خصوصا في صفوف النساء و الاطفال لما لها من اثار مدمرة على المجتمع.

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