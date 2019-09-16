2019/09/16 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قفزت أسعار النفط إلى أعلى معدلاتها منذ اربعة اشهر بعد أن أدى هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين السبت إلى خفض امدادات النفط في العالم بنسبة 5 في المئة.وفي بداية التعاملات قفزت سعر خام برنت بنسبة 19 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حاد في أسعار النفط إثر الهجوم على منشآت سعودية وكالة خطوة برس.

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