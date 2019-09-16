2019/09/16 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة إلى أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات في اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، هم أكثر عرضة لخطر مشكلات الصحة العقلية.ووجد الباحثون أن المراهقين الذين أمضوا ساعات في تصفح “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن مشاعر القلق والاكتئاب والشعور بالعزلة.وبدا المراهقون أيضا، أكثر عدوانية وعنفا تجاه غيرهم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصفح الشبكات الاجتماعية لأكثر من 3 ساعات يهدد عقول المراهقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفح الشبكات الاجتماعية لأكثر من 3 ساعات يهدد عقول المراهقين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفح الشبكات الاجتماعية لأكثر من 3 ساعات يهدد عقول المراهقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).