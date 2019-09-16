الرافدين: إقبال واسع على سلفة 25 مليون دينار للموظفين

2019/09/16 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة يشهد إقبالاً واسعاً ويجري بانسيابية عالية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "منح سلفة 25 مليون دينار تكون حصرا لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وحصولهم على بطاقة الماستر كارد".

وأضاف أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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