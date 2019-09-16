الرافدين: التقديم على سلفة 25 مليون للموظفين يجري بانسيابية وإقبال واسع

2019/09/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة يجري بانسيابية عالية وإقبال واسع لها.

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