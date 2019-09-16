2019/09/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

قال وزير الدفاع الاسبق النائب خالد العبيدي، إن استقالة وزير الصحة علاء العلوان جاءت بسبب "الثالوث" الذي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبيدي محللاً استقالة وزير الصحة: سببها "ثالوث" يقود البلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العبيدي محللاً استقالة وزير الصحة: سببها "ثالوث" يقود البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).