الفياض يعلق على زيارته لموسكو

2019/09/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

علق مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاثنين، على زيارته الأخيرة لموسكو.

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