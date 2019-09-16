2019/09/16 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض يعلق على زيارته لموسكو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
علق مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاثنين، على زيارته الأخيرة لموسكو.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض يعلق على زيارته لموسكو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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