كلوب يشيد بفيرمينو.. ويطلب له

2019/09/16 | 09:17

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بعد أداء لافت وصناعة هدفين في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 3-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، أشاد المدرب الألماني يورغن

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