بعد هجمات أرامكو.. أسعار النفط تشتعل

2019/09/16 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 10%، ليقترب سعر برنت من 67 دولارا للبرميل.وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

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