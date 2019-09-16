شرطة ديالى تنفذ عملية امنية بناحية مندلي لملاحقة فلول داعش شرقي المحافظة

2019/09/16 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الاثنين، عن تنفيذ عملية امنية من قبل شرطة ديالى لمداهمة وتفتيش حوض الندا وجبال قزلاقز ضمن ناحية مندلي لملاحقة خلايا داعش الارهابية شرقي المحافظة.

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