2019/09/16 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلتيكو مدريد يدعو مسعود ونيجرفان ومسرور بارزاني لزيارة النادي وحضور مبارياته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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