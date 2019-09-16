قطع الطريق الدولي شرق محافظة ديالى من قبل متظاهرين

2019/09/16 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر من قضاء المقدادية لموقع "الغدير"، ان" عددا كبير من اهالي المقدادية تظاهروا في منطقة الهارونية وقطعوا الطريق الدولي بعقوبة - خانقين احتجاجاً على تأخر تنفيذ مشروع مهرب بحيرة حمرين "55 كم شمال شرق بعقوبة" والذي سيمنع حدوث اي كارثة اذا ما تدفقت سيول كبيرة صوب البحيرة في موسم الشتاء".واضاف، ان" المتظاهرين طالبوا الجهات الحكومية ومنها وزارة الموارد المائية لبيان اسباب تأخر مشروع استراتيجي سينقذ ديالى من كارثة اذا ما عرف بان مستوى خزين البحيرة هائل والانواء الجوية تؤكد بان الموسم المقبل سيكون غزيرا بالأمطار ما يجعلنا امام مخاطر امتلاء البحيرة مرة اخرى وزيادة مخاطر في ظل عدم وجود اي مهرب اخر لمياه البحيرة لتصريف الخزين الفائض".انتهى..م.م

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