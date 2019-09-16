2019/09/16 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الخير والمحبة والسلام نتمنى لكم يوم سعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2IsQaUds9wQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الخير والمحبة والسلام نتمنى لكم يوم سعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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