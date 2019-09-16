«ضغوط العقود» تدفع وزير الصحة العراقي للاستقالة

2019/09/16 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، الدكتور علاء الدين العلوان، استقالته من منصبه أمس، فيما لم يعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي قرار

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