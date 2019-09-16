“المنطقة الآمنة” التركية وطموحات أردوغان المتعلقة بالأراضي

2019/09/16 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت واشنطن وأنقرة حتى الآن على “منطقة آلية أمنية” لنزع فتيل التوتر، والتركيز على 75 – منطقة عازلة طولها ما بين تل

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