2019/09/16 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، بأن ناقلة النفط البريطانية” ستينا إمبيرو” المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون ايام قليلة، ولايزال هناك عدد من القضايا البيروقراطية يتم حلها.صرح الموسوي قائلا ” المحاكمة حول هذه القضية وصلت الى تقريبا الى نهايتها، وهناك عدد من القضايا البيروقراطية الصغيرة التي سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تعلن موعد إطلاق ناقلة النفط البريطانية المحتجزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن موعد إطلاق ناقلة النفط البريطانية المحتجزة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن موعد إطلاق ناقلة النفط البريطانية المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).