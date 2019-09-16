2019/09/16 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 7 أشخاص مصرعهم،اليوم الاثنين، إثر سقوط طائرة صغيرة كانوا يستقلوها، جنوب غربي كولومبيا.وصرح رئيس بلدية مدينة بوبايان الكولومبية وهيئة الطيران المدني بأن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المدينة الواقعة في جنوب غرب كولومبيا، مما أدى إلى مقتل سبعة ركاب من بين تسعة كانوا على متن الطائرة، بحسب “رويترز”.ووقع الحادث بعد دقائق قليلة من إقلاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 7 أشخاص بسقوط طائرة كولومبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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