الذهب يرتفع 1% في ظل عزوف عن المخاطرة إثر هجمات أرامكو

2019/09/16 | 10:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قفز الذهب 1%، إذ أدت الهجمات على منشآتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي رئيسية هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأونصة، ونزلت الأسعار 1.2 بالمئة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 بالمئة إلى 1511.40 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 18 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.31 دولار.

في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5 بالمئة الي 1614 دولارا.

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