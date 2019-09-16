دموع رونالدو تخونه في مقابلة تلفزيونية

2019/09/16 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهمرت الدموع من اعين نجم نادي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان تابع مقطع فيديو يظهر فيه والده جوزيه دينيس افييرو وهو يتحدث عن انجازاته مع المقدم البريطاني المعروف بيرز مورغان.

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